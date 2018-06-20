Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başhekim Dr. Osman Açıkgöz:“Bu cihaz sayesinde artık kimse bir başkasının yerine sıra alamayacak”

Başhekim Dr. Osman Açıkgöz:“Bu cihaz sayesinde artık kimse bir başkasının yerine sıra alamayacak”

Polikliniklere konan kiosk cihazları

Hastane Bild Uttu Cüzdan Kiosk 

-Başhekim Osman Açıkgöz ile röportajı

( KARAMAN -HD) KARAMAN

- Karaman Devlet Hastanesi’nde kiosk uygulamasına geçildi. Bu sistem sayesinde telefonla randevu alan vatandaşlar, artık hastaneye geldiklerinde sıra beklemeden yeni kimlikleriyle onayı kendileri yapabilecek. Fiziksel tasarım ve yazılımı hastane bilgi işlem servisince yapılan bu cihazın büyük kolaylık sağlayacağını belirten Karaman Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Osman Açıkgöz, Kiosk cihazı ile vatandaşların poliklinik muayene sıra numarası alımı, MHRS randevularının onayı ve sonuç sırası alımı olmak üzere üç farklı işlem yapacağını söyledi.

Karaman Devlet Hastanesine günlük 4 bin civarında hasta girişinin olduğunu ifade eden Açıkgöz, “Bu sabahları belli bir saatte yoğunluk olmasına da sebep oluyor. Biz hem bu yoğunluğu azaltmak, hem de vatandaşlarımızın daha konforlu bir şekilde muayene olmalarını sağlamak amacıyla farklı bir uygulama başlattık. Bu kiosklarla beraber vatandaşlarımız yeni kimlik kartlarını okuttuklarında otomatik olarak karşılarına çıkan ekran ile muayene sıralarını rahatlıkla alabiliyorlar.” dedi.
Vatandaşların sadece yeni nüfus cüzdanlarıyla sıra alma işlemi gerçekleştirebildiklerini ifade eden Dr. Açıkgöz, şunları kaydetti; “Özellikle de vatandaşlarımızın daha rahat muayenelerini sağlamak amacıyla 13 farklı noktaya bu cihazlardan koyduk. Suiistimallerin önüne geçmek amacıyla da yeni nüfus cüzdanlarıyla uyumlu hale getirdik. Sadece muayene sırası almak değil beraberinde sonuç sıralarını almaları için de değişik uygulamalar zaman içerisine yüklenecektir. Vatandaşlarımız daha konforlu vaziyette muayene sırası alıp, yoğunlukları yaşamadan muayenelerini gerçekleştireceklerini umut ediyoruz.” Sıra alamama durumunun mümkün olduğunca azalacağını da aktaran Açıkgöz, “Muayene olmak istedikleri kliniklerin katlarına gittiklerinde ve yeni nüfus cüzdanlarını cihaza okuttuklarında direk muayene sıralarını alabilecekler. Asıl bu konudaki kolaylığımız ise bir başkası yerine sıra alınması olmayacağı için çok daha rahat bir şekilde sıra alabilecek vatandaşlar. Beraberinde de kioskların kendi içerisinde bulunan 20’şer tane kontenjanla artık sıra alamama gibi bir durum da mümkün olduğunca azalmış olacak” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı