-doktorun açıklaması



( ANKARA ) Başhekim Adnan Torgay: "Bölükbaşı, kronik bir hastalıkla mücadele içindeydi, ağır tedaviler uygulandığı sırada bile görevini ve işlerini eksiksiz olarak yaptı"-"Bütün tedavi yöntemleri uygulanmasına rağmen son 48 saatte çok hızlı bir şekilde durumu ağırlaştı ve kendisini kaybettik" ANKARA



- Eski MHP milletvekili ve emekli diplomat Ahmet Deniz Bölükbaşı’nın hayatını kaybetmesine yönelik açıklama yapan Başkent Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Adnan Torgay, "Değerli siyasetçi, diplomat Ahmet Deniz Bölükbaşı’nı bu sabah saat 8:10’da kaybettik. Ahmet Deniz Bölükbaşı kronik bir hastalıkla mücadele içerisindeydi. Uzun yıllar önce tanısı konmuş bir hastalıktı" dedi.

Başkent Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Adnan Torgay, Bölükbaşı'nın vefatı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Size kötü bir haber vermek istiyorum. Değerli siyasetçi, diplomat Ahmet Deniz Bölükbaşı’nı bu sabah saat 8:10’da kaybettik. Ahmet Deniz Bölükbaşı kronik bir hastalıkla mücadele içerisindeydi. Uzun yıllar önce tanısı konmuş bir hastalıktı. Ağır tedaviler uygulandığı sırada bile görevini ve işlerini eksiksiz yaptı. Tıbbın bütün tedavi yöntemleri kendisine eksiksiz olarak uygulanmasına rağmen özellikle son 48 saatte çok hızlı bir şekilde durumu ağırlaştı ve bu sabah da kendisini kaybettik. Tüm ailesine ve Türk milletine baş sağlığı diliyorum’’ ifadesini kullandı. Bölükbaşı, yarın saat 11:00’de TBMM’de düzenlenecek olan törenin ardından Kocatepe Camisinde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci asri mezarlığında toprağa verilecek.

