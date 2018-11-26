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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Başdenetçi Şeref Malkoç: “Tavsiye kararlarına uyma oranı yüzde 65’i geçti”

Başdenetçi Şeref Malkoç: “Tavsiye kararlarına uyma oranı yüzde 65’i geçti”

Panelden görüntü

Hakkaniyet Müstesna Kamu Denetçiliği Öğrenciler 

-Öğrencilerden görüntü
-Şeref Malkoç’un kürsüdeki konuşması
-Şeref Malkoç röp

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye’de kurumların kamu denetçiliği tavsiyelerine uyma oranında artış olduğunu belirterek Avrupa’da yüzde 80 olan oranın Türkiye’de yüzde 65’i geçtiğini söyledi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi Idari Bilimler Fakültesi’nde Yıldız Teknik Üniversitesi Ombudsman Topluluğu tarafından düzenlenen panele katıldı.
İktisadi Idari Bilimler Fakültesi Konferans salonunu dolduran öğrencilere Kamu Denetçiliği Kurumu ve Ombudsmanlık hakkında bilgiler veren Başdenetçi Şeref Malkoç, Türkiye’de Kamu denetçiliğinin geldiğini son noktayı detaylarıyla anlattı. “ÖSYM ile çetin bir mücadele verdik” Şeref Malkoç panel sonunda öğrencilerin sorularını da cevapladı. Tavsiye kararlarının etkisi üzerine sorulan bir soruya cevap veren Malkoç ÖSYM ile Kamu Denetçiliği Kurumu arasında yaşananları anlattı. Geçtiğimiz yıllarda çok sayıda öğrencinin mağdur olmasına yol açan 09.45 kuralı ile ilgili ÖSYM ile çetin bir mücadele verdiklerini açıklayan Malkoç, “Üniversite seçme ve yerleştirme sınavında 09.45 kuralı vardı. Onunla ilgili ÖSYM ile çetin bir tartışma yaşadık ve bir tavsiye kararı verdik. O dönemki arkadaş uygulamadı ama o gidince yerine gelen uyguladı. Böyle bir karar binlerce kişiyi ilgilendirebiliyor” dedi.
Toplamda 54 bin başvuru yapıldı Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç program sonunda İHA mikrofonlarına da açıklamalarda bulundu. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun henüz yeni bir kurum olduğuna dikkat çeken Malkoç, tavsiye kararlarına uyma oranında hızlı bir artışın olduğunu kaydetti.
Dünya’da bu oranın yüzde 80 civarında olduğunu belirten Malkoç konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye’nin yeni ve müstesna kurumlarından bir tanesi. Hakkın, adaletin, insan haklarının yaygınlaştırılması, kamuda iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi için kurulmuş olan bir kurum. Bizim kurumumuza bugüne kadar toplam 54 bin başvuru oldu. Bunun 17 bini geçen yıl oldu. Bu yıl da yine 17 binin üzerinde bir başvuru olacaktır. Bizim verdiğimiz kararların önemli bir kısmı dostane çözüm kararı. Yani vatandaşın derdi, sıkıntısı bize intikal ettiğinde idare ile görüşerek onu dostane çözmeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra verdiğimiz tavsiye kararları var. Tavsiye kararlarına dünyada uyma oranı yüzde 80 civarında. Yani Avrupa ve İskandinav ülkelerinde. Biz son yıllarda yapmış olduğumuz çalışma ile tavsiye kararlarına uyma oranımızı yüzde 65’in üzerine çıkardık. Bu da şunu gösteriyor; Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu etkin hale gelmiştir. Türkiye’de idareci arkadaşlarımız hakkaniyete, insan haklarına dayalı kararlara eskisinden daha fazla önem vermektedir. Bu Türkiye’nin geleceği, demokrasi ve insan hakları bakımından umut verici bir husustur.”
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