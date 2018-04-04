Başbakan Yıldırım: “Türkiye, dünyada bir yıl içinde nüfusuna göre en fazla istihdam oluşturan ülke' - ANKARA
Başbakan Yıldırım: “Türkiye, dünyada bir yıl içinde nüfusuna göre en fazla istihdam oluşturan ülke" - ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım'ın salona gelişi - Salondakilerle selamlaşması - Video gösterimi - Çocukların gösterisi - Başbakan Yıldırım'ın çocuklarla fotoğraf çektirmesi - Başbakan Yıldırım'ın konuşmasıANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Engelli Vatandaşların EKPSS ve Kura Yöntemiyle Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'ne katıldı. (1)