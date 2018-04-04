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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: “Türkiye, dünyada bir yıl içinde nüfusuna göre en fazla istihdam oluşturan ülke' - ANKARA

Başbakan Yıldırım: “Türkiye, dünyada bir yıl içinde nüfusuna göre en fazla istihdam oluşturan ülke' - ANKARA

Başbakan Yıldırım: “Türkiye, dünyada bir yıl içinde nüfusuna göre en fazla istihdam oluşturan ülke" - ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım'ın salona gelişi - Salondakilerle selamlaşması - Video gösterimi - Çocukların gösterisi - Başbakan Yıldırım'ın çocuklarla fotoğraf çektirmesi - Başbakan Yıldırım'ın konuşmasıANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Engelli Vatandaşların EKPSS ve Kura Yöntemiyle Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'ne katıldı.
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