Başbakan Yıldırım: 'Şimdi Türkiye için Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenme günüdür' - ANKARA
Başbakan Yıldırım: "Şimdi Türkiye için Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenme günüdür" - ANKARA - AK Parti Genel Merkezi - Kutlamalardan detaylar - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'nın vatandaşları selamalaması - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezindeki balkon konuşmasında vatandaşlara hitap etti. (1)Başbakan Yıldırım: "Şimdi Türkiye için Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenme günüdür. Milletin adamıyla milli bir mutabakatla kutlu yürüyüşe devam etme vaktidir."