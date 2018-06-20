Başbakan Yıldırım, sebze ve meyve halinde esnafla buluştu

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( İZMİR - HD)- “Gıdanın enflasyona etkisiyle ilgili özel çalışma başlattık”- “Terör örgütlerine her türlü silahı dağıtan kim Amerika. İşte şimdi ‘DEAŞ bitti toplayın bu silahları diyoruz’ yok. Toplamıyorlar” İZMİR



- Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de meyve ve sebze hali esnafını ziyaret etti. Seçim bölgesi İzmir’de çalışmalarını sürdüren Başbakan Yıldırım, Buca ilçesindeki İzmir meyve ve sebze haline gitti. Burada esnafla görüşen ve kahvaltı yapan Başbakan Yıldırım, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. “Gıdanın enflasyona etkisiyle ilgili özel çalışma başlattık” Gıdanın enflasyona etkisiyle ilgili özel çalışma başlattıklarını ve esnafın sorunlarını çözmek için çalıştıklarını ifade eden Başbakan Yıldırım, “Sorunlara gözümüzü kapatarak çözüm üretemeyiz. Üzerine gideceğiz, AK Parti iktidarının en önemli özelliği bu. Darbelere, vesayetlere karşı koyarken de aynısını yaptık. Cesaretle, kararlılıkla sorunların üstüne üstüne gittik. Kilimin altına sorunları süpürmedik. Bizim yapmamız gereken sizlerin yaşadığı sorunları bire bir ilk ağızdan duymak. Benim buraya geliş sebebim bu kulaktan duymak oradan budan raporlarla değil. Bizzat sizlerle yüz yüze görüşerek kafamda bir kanaat oluştu” dedi.

“Toplayın bu silahları diyoruz, toplamıyorlar” Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Yıldırım, “100 yıl önce bu toprakları parçalarken kafalarına göre dağıttılar. Onunla yetinmediler 100 yıl sömürdüler şimdi yeni bir sömürü planını hayata geçirmek istiyorlar. Güney hudutlarımızda bir terör devleti kurarak Türkiye’nin gücünü baskı altına almaya çalışıyorlar. Bölücü terör örgütlerini de taşeron olarak kullanıyorlar. Terör örgütlerine her türlü silahı dağıtan kim Amerika. İşte şimdi ‘DEAŞ bitti toplayın bu silahları diyoruz’ yok. Toplamıyorlar. O silahlar Kuzey Irak’tan Türkiye’ye giriyor. Türkiye’deki vatandaşlarımızın üzerine kurşun olarak geliyor. Birliğimizi, kardeşliğimizi bozacak o terör örgütlerinin kökünü bu topraklardan kazıyacağız” ifadelerini kullandı. (MD-

