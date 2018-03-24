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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım, pankartlı ev davetini kırmadı

Başbakan Yıldırım, pankartlı ev davetini kırmadı

Başbakan Yıldırım'ın ev ziyareti

( GAZİANTEP )- Başbakan Binali Yıldırım, kendisi çaya davet eden Demirel çiftinin evini ziyaret etti GAZİANTEP


- Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep’te bir çiftin pankartlı davetini kırmayarak, evlerine ziyarete gitti. Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep'de Şahinbey Kapalı Spor Salonu dışında bekleyen vatandaşlara hitap ederken açtıkları pankartla kendisini çaya davet eden Yusuf Demirel ve Sahra Demirel çiftini kırmadı ve evlerini ziyaret etti. Çiftin evinde çay içen Başbakan Yıldırım, kısa süren ziyaretin ardından çiftin evinden ayrıldı. Ziyarette Başbakan Yıldırım'a Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de eşlik etti.
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