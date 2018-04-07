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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Başbakan Yıldırım, Orhun Yazıtları ve Bilge Kağan Müzesi’ni ziyaret etti

- Başbakan Yıldırım, Orhun Yazıtları ve Bilge Kağan Müzesi’ni ziyaret etti

Yıldırım’a kurutulmuş peynirin ikram edilmesi

Bilim Adamları Gesi 

-Yıldırım’ın müze ziyareti
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-Yıldırım’ın müze defterini imzalaması
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( ULAN BATUR ) - Başbakan Yıldırım, Orhun Yazıtları ve Bilge Kağan Müzesi’ni ziyaret etti ULAN BATUR

- Başbakan Binali Yıldırım, Bilge Kağan Müzesi’ni ziyaret etti. Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret düzenlediği Moğolistan’da temaslarına devam ediyor. Ziyaretinin ikinci gününde Karakurum’a geçen Başbakan Yıldırım’a Moğol geleneğinde konuklara verilen değerin bir göstergesi olarak gümüş kase içerisinde kurutulmuş peynir ikram edildi. Başbakan Binali Yıldırım, Orhun Anıtlarını ardından da TİKA tarafından yaptırılan Bilge Kağan Müzesi’ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Başbakan Yıldırım, müze anı defterini imzalayarak, "Büyük Göktürk Devleti'nin kağanları Bilge Kağan ve Kültigin'in bin yıllar ötesinden bize bilgelik dolu mesajlar ileten anıtlarını ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Türk ve Moğol tarihinin ortak değeri olan bu anıtların korunması gelecek nesillere ulaştırılması tarihimize ve atalarımıza saygının gereğidir. Bu anlayışla TİKA marifetiyle bu anıtların ve ortak tarihi mirasın korunması için yürütülen çalışmalarda emeği geçen değerli bilim adamlarımıza ve Moğol yetkililere şükranlarımızı sunuyorum. Atalarımızın, Türk ve Moğolların büyük tarihinin önünde saygıyla eğiliyorum" ifadelerini yazdı. Öte yandan Başbakan Yıldırım, ziyareti sırasında kendisine hediye edilen atı sevdi. Geleneksel Moğol başlığı giyen Başbakan Yıldırım, bozkırda yürüyüş yapmayı ihmal etmedi.
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