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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: ''Ölümüne Erdoğan' diye haykıran kardeşimizin gözlerinden öpüyorum' - ANKARA Haberi

Başbakan Yıldırım: ''Ölümüne Erdoğan' diye haykıran kardeşimizin gözlerinden öpüyorum' - ANKARA Haberi

Başbakan Yıldırım: "'Ölümüne Erdoğan' diye haykıran kardeşimizin gözlerinden öpüyorum" - ANKARA - Salonun iç genel planı - Salonda oturan katılımcılar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi ve salondakileri selamlaması - Kısa filmden kesit - Başbakan Binali Yıldırım'ın kürsüdeki konuşmasıANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'ne katıldı.
Başbakan Yıldırım: "(Almanya'da kötü muameleye uğrayan Yusuf Ünsal) Teröristlere değil de teröriste karşı çıkan vatandaşımıza şiddet uygulayan Alman polisini şiddetle kınıyor, 'Ölümüne Erdoğan' diye haykıran kardeşimizin gözlerinden öpüyorum."

Polis Gesi 

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