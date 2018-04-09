Başbakan Yıldırım: ''Ölümüne Erdoğan' diye haykıran kardeşimizin gözlerinden öpüyorum' - ANKARA Haberi
Başbakan Yıldırım: "'Ölümüne Erdoğan' diye haykıran kardeşimizin gözlerinden öpüyorum" - ANKARA - Salonun iç genel planı - Salonda oturan katılımcılar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi ve salondakileri selamlaması - Kısa filmden kesit - Başbakan Binali Yıldırım'ın kürsüdeki konuşmasıANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'ne katıldı. Başbakan Yıldırım: "(Almanya'da kötü muameleye uğrayan Yusuf Ünsal) Teröristlere değil de teröriste karşı çıkan vatandaşımıza şiddet uygulayan Alman polisini şiddetle kınıyor, 'Ölümüne Erdoğan' diye haykıran kardeşimizin gözlerinden öpüyorum."