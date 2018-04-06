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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
- Başbakan Yıldırım Moğolistan'da Temaslarda Bulundu

- Başbakan Yıldırım Moğolistan'da Temaslarda Bulundu

REsmi törenle karşılama

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-Moğolistan başbakanı görüşme
-Moğolistan cumhurbaşkanı görüşme

( ULAN BATUR ) - Başbakan Yıldırım Moğolistan'da temaslarda bulundu ULAN BATUR

- Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moğolistan'da Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltma Battulga ve Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa ile bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur'da Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa tarafından resmi törenle karşılandı. Cengiz Han Meydanı'nda Devlet Sarayı'nda düzenlenen törende, iki ülkenin milli marşları okundu. Yıldırım törenin ardından Ukhnaa ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Yıldırım, sonrasında Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltmaa Battulga ile bir araya geldi.
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