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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım Moğolistan'da - Karşılama töreni - Detaylar (2) - ULANBATOR İzle

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da - Karşılama töreni - Detaylar (2) - ULANBATOR İzle

- Karşılama töreni detaylarıBaşbakan Yıldırım Moğolistan 'da - Yıldırım, Moğolistan Başbakanı Ukhnaa tarafından resmi törenle karşılandıULANBATOR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa tarafından resmi törenle karşılandı.Cengiz Han Meydanı'nda bulunan Devlet Sarayı'ndaki tören, Yıldırım ve Ukhnaa'nın yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.
Başbakan Yıldırım, daha sonra atlı birliklerin de yer aldığı askeri tören mangasını selamladı.Tokalaşarak basın mensuplarına poz veren Yıldırım ve Ukhnaa, şeref defterinin imzalanmasının ardından baş başa görüşmeye geçti.Yıldırım ve Ukhnaa, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından iki ülke arasında yapılacak anlaşmaların imza törenine katılacak.Törende, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da yer aldı.

İmza Töreni Resmi Tören Askeri Tören Basın Mensupları 

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