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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım Moğolistan'a geldi - Havalimanı karşılama - ULANBATOR

Başbakan Yıldırım Moğolistan'a geldi - Havalimanı karşılama - ULANBATOR

- Karşılama töreni detaylarıULANBATOR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile TSİ 03.00'te Moğolistan 'ın başkenti Ulanbator'a geldi.Yıldırım, Cengiz Han Uluslararası Havalimanı'nda, Moğolistan Dışişleri Bakanı Tsogtbaatar Damdin ve Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçisi Ahmet Yazal tarafından karşılandı.Başbakan Yıldırım ile Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Moğolistan Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Erdoğan ile TBMM Afganistan Dostluk Grubu Başkanı Hüseyin Kocabıyık ve AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal da Ulanbator'a geldi.Yıldırım, iki gün sürecek Moğolistan temaslarının ilk gününde, Başbakan Khurelsukh Ukhnaa, Cumhurbaşkanı Khaltmaa Battulga ve Meclis Başkanı Mieygombo Enkhbold ile ayrı ayrı görüşecek.Devlet Ulusal Yönetim Akademisi'ni ziyaret edecek Yıldırım, burada Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Moğolistan 'daki projelerinin toplu açılış ve fahri doktora tevdi törenine katılacak.

Fahri Doktora Başkent Fahri Doktor 

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