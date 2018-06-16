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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım, Mehmetçikle kahvaltıda bir araya geldi Haberi

Başbakan Yıldırım, Mehmetçikle kahvaltıda bir araya geldi Haberi

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması

Terörle Mücadele Lyon Trol 

-Detay görüntüler

( ERZİNCAN )- “81 milyon vatandaşımız duası ve desteği sizlerle beraberdir” ERZİNCAN

- Ramazan Bayramı tatilini memleketi Erzincan’da geçiren Başbakan Binali Yıldırım, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçikle kahvaltı yaptı. Kahvaltı programında Kemah kırsalında dün ve bugün yapılan operasyonlarda 3 teröristin 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Başbakan Yıldırım, Mehmetçiği tebrik etti. Başbakan Yıldırım Mehmetçiğe hitaben, “Fırsat bulabilseydi masum insanların bayram için memleketlerine gelen vatandaşlarımızın hayatına kastedeceklerdi. Büyük bir görev ifa ettiniz” dedi.
Terörle mücadelede son yılların en büyük başarısının ortaya konulduğunu ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, “Bundan iki yıl önce terörle mücadelede savunma değil taarruz esastır şeklinde bir yöntem değişikliğine gittik. Dolayısıyla dağlarda şehirlerde terör baskısı hemen hemen sona erdi. Devletin tam kontrolü sağlanmış oldu. Son terörist bu topraklardan yok oluncaya kadar bu mücadele devam edecek. Hudutlarımız dışında bize zarar vermeye çalışan sızlamalar yaparak insanlarımızın ölümüne sebep oluşturan terör unsurlarını da Fırat Kalkanı Zeytin dalı operasyonu ile bulundukları yerde etkisiz hale Kuzey Irak’ta bulundukları yerde etkisiz hala getirmek için hava karar destekli operasyon yapıyoruz. 81 milyon vatandaşımız duası ve desteği sizlerle beraberdir” diye konuştu.

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