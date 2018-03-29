- Başbakan Yıldırım, Meclis Üyeleriyle Görüştü Haberi



- Başbakan Binali Yıldırım, başkent Saraybosna'da Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler ve Halklar Meclisleri Başkanlık Divanı üyeleriyle görüştü. Başbakan Binali Yıldırım, Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdiç’in daveti üzerine ziyaret gerçekleştirmek için Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’ya geldi. Başbakan Yıldırım, temasları kapsamında Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler ve Halklar Meclisleri Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmelerde, Bosna-Hersek ile ikili ilişkiler ve Balkanlar'daki gelişmelerin tüm boyutlarıyla ele alınması, diğer bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

