Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
- Başbakan Yıldırım, Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti Haberi

- Başbakan Yıldırım, Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti Haberi

Yıldırım Kovaçi şehitliği ziyaret

Şehit Abrin 

-Dua edilmesi

( SARAYBOSNA ) SARAYBOSNA

- Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek’te Kovaçi Şehitliği'ni ve Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti. Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek ziyaretinin 2. gününde beraberindeki heyetle 1990’lı yılarda Bosna Savaşı’nda şehit düşenlerin mezarlarının da bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti. Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdiç ile şehitlikte bulunan Bosna Hersek’in ilk Devlet Başkanı Aliya İzzetbegoviç’in mezarının başında dua etti. Başbakan Yıldırım, Srebrenica Anma Müzesi'ni de ziyaret edecek sonrasında Saraybosna’daki Başçarşı’yı gezecek. Yıldırım, Cuma namazını Gazi Hüsrevbey Camisi’nde kılacak.
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı