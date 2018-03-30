-Dua edilmesi



( SARAYBOSNA ) - Başbakan Yıldırım, Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti SARAYBOSNA



- Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek’te Kovaçi Şehitliği'ni ve Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti. Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek ziyaretinin 2. gününde beraberindeki heyetle 1990’lı yılarda Bosna Savaşı’nda şehit düşenlerin mezarlarının da bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti. Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdiç ile şehitlikte bulunan Bosna Hersek’in ilk Devlet Başkanı Aliya İzzetbegoviç’in mezarının başında dua etti. Başbakan Yıldırım, Srebrenica Anma Müzesi'ni de ziyaret edecek sonrasında Saraybosna’daki Başçarşı’yı gezecek. Yıldırım, Cuma namazını Gazi Hüsrevbey Camisi’nde kılacak.

