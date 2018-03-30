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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım'ın Umut Tüneli ziyareti (2) - SARAYBOSNA

Başbakan Yıldırım'ın Umut Tüneli ziyareti (2) - SARAYBOSNA

- Başbakan Yıldırım'ın, Saraybosna 'daki Umut Tünelini ziyaretinden görüntüler Yıldırım, savaş sırasında, kuşatma altındaki Saraybosna lıların 3 yıl boyunca dış dünyayla tek bağlantıları olan Umut Tüneli'ni ziyaret ettiSARAYBOSNA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek ziyareti kapsamında savaş sırasında Saraybosna 'yı dış dünyaya bağlayan Umut Tüneli'ni ziyaret etti.Yıldırım, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile başkent Saraybosna 'daki Umut Tüneli'ni ziyaret ederek Bosna Hersek temaslarını tamamladı.Tünele ilişkin yetkililerden bilgi alan Yıldırım, daha sonra Bosna savaşı sırasında zor koşullarda kazılan ve savaşın gidişatını değiştirmede önemli rol oynayan 800 metre uzunluğundaki tüneli kazan Bosnalıların fotoğraflarının bulunduğu duvarı inceledi, hatıra fotoğrafı çektirdi.Bosna Savaşı sırasında Saraybosna 'nın dünyayla irtibatını sağlayan ve yaklaşık 300 bin insanın hayatını kurtardığı belirtilen Umut Tüneli, savaş sürecinde sembol haline gelen yerlerin başında geliyor. Saraybosna Havaalanının altından geçen 800 metre uzunluğunda, 1,5 metre yüksekliğindeki tünel, 4 ay 4 gün süren kazı çalışmalarının ardından 30 Temmuz 1993'te tamamlandı.Savaş boyunca Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç tarafından da kullanılan bu tünel yoluyla Saraybosna 'ya askeri malzemeyle silah sevkiyatının yanında yiyecek, mazot, ilaç ve yaralı nakli de yapıldı.Yalnızca 25 metrelik kısmı ziyarete açık bulunan tünelde, savaş yıllarında yaşananlara ilişkin bilgi sahibi olunabiliyor.

Uzunlu Silah Sevkiyatı Hatıra Fotoğrafı Başkent Batın 

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