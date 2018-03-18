Başbakan Yıldırım'ın eşinden şehit dedesinin mezarına çiçek - ÇANAKKALE
- Başbakan Binali Yıldırım'ın çelenk bırakması - Başbakan Yıldırım'ın Şehitlik Defteri'ni imzalaması - Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, dedesinin isminin yer aldığı şehitler abidesine karanfil koymasıÇANAKKALE (AA) - Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü törenine katıldı. Tören sonunda Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, dedesinin isminin yer aldığı şehitler abidesine karanfil koydu.