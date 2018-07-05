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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım'dan YSK'ye veda ziyareti - ANKARA Haberi

Başbakan Yıldırım'dan YSK'ye veda ziyareti - ANKARA Haberi

- Başbakan Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu'na gelişi ve YSK Başkanı Sadi Güven tarafından karşılanması - Ziyaretten detaylar - Başbakan Binali Yıldırım'ın ayrılması ve vatandaşlarla sohbet detaylarıYıldırım'dan YSK'ye veda ziyareti - Başbakan Binali Yıldırım, ziyarette YSK Başkanı Güven ve üyelerle öğle yemeğinde bir araya geldiANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'e veda ziyaretinde bulundu.Yıldırım, YSK binasına gelişinde Güven tarafından karşılandı.Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Başbakan Yıldırım, YSK Başkanı Güven ve üyelerle öğle yemeğinde bir araya geldi.Yıldırım'ın YSK ziyareti, 2 saat sürdü.Buradan ayrılırken vatandaşlar Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu.Vatandaşlar, kendilerine el sallayan Yıldırım'ı, "Bizim hakkımız size helal, Allah yolunuzu açık etsin." sözleriyle uğurladı.

Helal 

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