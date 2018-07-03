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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
- Başbakan Yıldırım’dan TRT’ye veda ziyareti

- Başbakan Yıldırım’dan TRT’ye veda ziyareti

-Başbakan Yıldırım'ın TRT çalışanları ile sohbeti

Başbakan Sosyal Medya Seçim Süreci Bild Darbe Girişimi 

-- Yıldırım'ın açıklaması

( ANKARA ) ANKARA

- Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı Binali Yıldırım, veda ziyaretleri kapsamında TRT Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Veda ziyaretleri kapsamında TRT Genel Müdürlüğü'nü ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı Yıldırım, “Medya basın görsel yazılı medyamız şüphesiz siyasi hayatımız, toplumsal hayatımız için çok önemli. Medyanın ne anlama geldiğini 15 Temmuz darbe girişiminde bir kez daha gördük. O gece alçaklar TRT'yi de hedef aldılar. Stüdyoyu ele geçirdiler kısa süreliğine. Alçak bildirilerini okumaya çalıştılar. Türkiye'de medyanın çeşitlenmiş olması hem sosyal medyadan hem geleneksel medyadan takip etmesi bunu başarısız hale getirmiştir” dedi.
TRT’nin seçim sürecinde haksız ithamlara maruz kaldığını belirten Başbakan Yıldırım, “TRT hem vatandaşlarımızı günlük bilgi edinme ihtiyacını en yaygın ağıyla sağlıyor. TRT World başta olmak üzere dış kaynaklarıyla ülkemizin itibarını yükseltecek faaliyetlerini sürdürüyor. İbrahim beye çalışma arkadaşlarına ve bizi böylesine coşkulu karşılayanlara teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. (ME -
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