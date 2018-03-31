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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım'dan öldürülen okul müdürünün ailesine ziyaret

Başbakan Yıldırım'dan öldürülen okul müdürünün ailesine ziyaret

-Başbakan Yıldırım'ın ziyareti

Okul Müdürü Pompalı Tüfek 

--Öldürülen müdürün fotoğrafı

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'de bulunan Başbakan Binali Yıldırım, geçen sene aralık ayında Ödemiş’te öğrencisi tarafından pompalı tüfekle öldürülen okul müdürüdürü Ayhan Kökmen'in ailesini ziyaret etti. Başbakan Binali Yıldırım, Ödemiş Devlet Hastanesi açılışının ardından AK Parti Ödemiş İlçe Kongresi'ne katıldı.
Yıldırım daha sonra geçen sen aralık ayında Ödemiş’te öğrencisi tarafından pompalı tüfekle öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen'in ailesine ziyarette bulundu. Başbakan Yıldırım, kendisini evin bulunduğu sokakta bekleyen vatandaşlarla da sohbet etti. Çocukları seven ve onlara oyuncak hediye eden Yıldırım, daha sonra AK Parti Tire İlçe Kongresi'ne katılmak üzere Ödemiş'ten hareket etti. (CA-
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