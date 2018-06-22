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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım, Cuma namazı sonrası vatandaşlarla sohbet etti - İZMİR Haberi

Başbakan Yıldırım, Cuma namazı sonrası vatandaşlarla sohbet etti - İZMİR Haberi

- Başbakan Binali Yıldırım Cuma Namazı için Menderes ilçesindeki Hacı Ramazan Büküşoğlu Camisine gelişi - Başbakan Binali Yıldırım'a Cuma Namazı çıkışında nazarlık hediye edilmesi - Başbakan Binali Yıldırım'ın çocuklara hediye dağıtmasıİZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, İzmir 'de Cuma namazı sonrası vatandaşlarla sohbet etti.Başbakan Yıldırım Cuma Namazını Menderes ilçesindeki Hacı Ramazan Büküşoğlu Cami’nde kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla sohbet eden Başbakan Yıldırım, yanına gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Bu arada bir vatandaş Başbakan Yıldırım'a nazarlık hediye etti.Başbakan Yıldırım, daha sonra partisinin otobüsüyle Develi Mahallesi'ne geçerek buradaki vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

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