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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: 'Bugün Bayburt ile Gümüşhane'nin ortak havalimanının temelini atıyoruz, hayırlı uğurlu olsun' - BAYBURT
Başbakan Yıldırım: "Bugün Bayburt ile Gümüşhane'nin ortak havalimanının temelini atıyoruz, hayırlı uğurlu olsun" - BAYBURT - Vatandaşlardan detay - Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıBAYBURT - Başbakan Binali Yıldırım, Bayburt Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen mitingde konuştu:(1)Başbakan Yıldırım: "Bugün Bayburt ile Gümüşhane'nin ortak havalimanının temelini atıyoruz, hayırlı uğurlu olsun."