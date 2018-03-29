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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Başbakan Yıldırım, Bosna-hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zvizdiç ile Görüştü

- Başbakan Yıldırım, Bosna-hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zvizdiç ile Görüştü

Resmi karşılama

Resmi Tören Başkent 

-ikili görüşme

( SARAYBOSNA ) - Başbakan Yıldırım, Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zvizdiçile görüştü SARAYBOSNA

- Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna-Hersek’te Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdiç ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Başbakan Binali Yıldırım, Bosna-Hersek’e 2 gün sürecek resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Başbakan Yıldırım, başkent Saraybosna’da Bosna Hersek Parlamento binasında Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdiç tarafından resmi törenle karşılanmasının ardından, Zvizdiç ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Yıldırım sonrasında Zvizdiç ile heyetlerarası görüşmeye geçti.
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