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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: 'Bizim hamurumuz bu toprakların kültürüyle, sazıyla, sözüyle yoğurulmuştur' - İSTANBUL

Başbakan Yıldırım: 'Bizim hamurumuz bu toprakların kültürüyle, sazıyla, sözüyle yoğurulmuştur' - İSTANBUL

Başbakan Yıldırım: "Bizim hamurumuz bu toprakların kültürüyle, sazıyla, sözüyle yoğurulmuştur" - İSTANBUL - Başbakan Yıldırım'ın salona gelişi - Başbakan Yıldırım'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Wow Otel'de düzenlenen Alevi kanaat önderleri ile bayramlaşma programına katılarak konuşma yaptı.

Kanaat Önderleri Naat Bayramlaşma 

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