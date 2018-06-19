Başbakan Yıldırım, bilim yarışmasında Avrupa birincisi olan öğrencileri kabul etti - İZMİR
- Özel Ege Lisesi öğrencileri Leyla Almasoud ve Berna Akdeniz ile röportajBaşbakan Yıldırım öğrencilerle buluştuİZMİR - Başbakan Yıldırım, toplantısı sonrası Avrupa Birliği tarafından desteklenen SciChallenge adlı bilim yarışmasında, "Kanserden Değil Geç Kalmaktan Kork" adlı biyoloji projesi ile 28 ülkeden 438 projeyi geride bırakarak Avrupa birincisi olan Özel Ege Lisesi öğrencileri Leyla Almasoud ve Berna Akdeniz ile ailelerini kabul etti.Başbakan Yıldırım, Almasoud ve Akdeniz'in başarılarının Türkiye'nin göğsünü kabarttığını söyledi.
Öğrencileri, öğretmenlerini ve aileleri başarılarından dolayı tebrik eden Başbakan Yıldırım, "Kanserden yılda 13 milyon dolayında kişi hayatını kaybediyor. Ama erken teşhis hayat kurtarıyor. Bu da yaptığınız işin çok anlamlı olduğunu ortaya koyuyor." dedi. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Akdeniz ve Almasoud, Başbakan Yıldırım'la bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını dile getirerek, Yıldırım'ın kendilerini kutladığını, kanserin günümüzde çok fazla can alan bir hastalık olduğuna dikkati çektiğini, bu nedenle de projelerinin çok önemli olduğunu söylediğini aktardı.