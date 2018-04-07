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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Başbakan Yıldırım, Bilge Tonyukuk Yazıtını ziyaret etti

- Başbakan Yıldırım, Bilge Tonyukuk Yazıtını ziyaret etti

Başbakan’ın bilge Ton Yukuk Anıtı ziyareti

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( ULAN BATUR ) ULAN BATUR

- Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Moğolistan’da Bilge Tonyukuk Yazıtını ziyaret etti. Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret düzenlediği Moğolistan’da temaslarına devam ediyor. Başbakan Yıldırım, ziyaretinin ikinci gününde Bilge Tonyukuk Yazıtını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Başbakan Yıldırım, TİKA’nın çalışmalarını yerinde inceledi.
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