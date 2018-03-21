Başbakan Yıldırım: 'Bazıları diyor ki 'Bu kadar fidan dikilmemiştir.' İnanmayan gitsin saysın' - ANKARA
Başbakan Yıldırım: "Bazıları diyor ki 'Bu kadar fidan dikilmemiştir.' İnanmayan gitsin saysın" - ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması"na katıldı. (3)Başbakan Yıldırım: "16 yılda 4 milyar 39 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bazıları diyor ki, iş yapmaya yüzü olmayan, sürekli tenkit edenler, 'Bu kadar fidan dikilmemiştir.' İnanmayan gitsin saysın."