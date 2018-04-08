Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
- Başbakan Yıldırım, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah ile bir araya geldi

- Başbakan Yıldırım, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah ile bir araya geldi

Görüşmeden detay

( KABİL ) KABİL


- Başbakan Binali Yıldırım, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah ile bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan'daki temaslarını tamamlamasının ardından Afganistan’a geçti. Özel uçak "TUR" ile TSİ 05.20'de Afganistan'a hareket eden Başbakan Yıldırım, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah ile görüştü. Sepidar Sarayı’nda gerçekleştirilen İkili ve heyetlerarası olarak gerçekleştirilen görüşmede iki ülke konularının yanı sıra bölgesel konular ele alındı. Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile görüşecek olan Yıldırım, Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığını ziyaret edecek.
İlgili Foto Galeriler
YPG İle Omuz Omuza Türk Askerini İzlediler!YPG İle Omuz Omuza Türk Askerini İzlediler!
Afrinliler Mehmetçik İle Cuma Namazı KıldıAfrinliler Mehmetçik İle Cuma Namazı Kıldı
Mehmetçik Afrin'de terör örgütünün karargahını bulduMehmetçik Afrin'de terör örgütünün karargahını buldu
Mehmetçik Afrin'de Gece DevriyesindeMehmetçik Afrin'de Gece Devriyesinde
İşte PKK'lı Yöneticilerin Lüks Villalarıİşte PKK'lı Yöneticilerin Lüks Villaları
Başlangıcından Bu Yana Zeytin Dalı HarekatıBaşlangıcından Bu Yana Zeytin Dalı Harekatı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı