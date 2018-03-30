Başbakan Yıldırım'a cuma namazı sonrası yoğun ilgi - SARAYBOSNA Haberi
- Başbakan Binali Yıldırım'ın Gazi Hüsrev Bey Camii'ne gelişi - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, Gazi Hüsrev Bey Camii'ndeki hutbesinden detaylar - Başbakan Yıldırım'ın camiden çıkışı - Başbakan Yıldırım'ın Bosna Hersek lilerle fotoğraf çektirmesi - Başbakan Yıldırım'ın Başçarşı'yı gezmesiBaşbakan Yıldırım'ın Bosna Hersek 'te - Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Gazi Hüsrevbey Camisi'nde kıldı. Yıldırım, namaz sonrası Bosna Hersek lilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.