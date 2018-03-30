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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım'a cuma namazı sonrası yoğun ilgi - SARAYBOSNA Haberi

Başbakan Yıldırım'a cuma namazı sonrası yoğun ilgi - SARAYBOSNA Haberi

- Başbakan Binali Yıldırım'ın Gazi Hüsrev Bey Camii'ne gelişi - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, Gazi Hüsrev Bey Camii'ndeki hutbesinden detaylar - Başbakan Yıldırım'ın camiden çıkışı - Başbakan Yıldırım'ın Bosna Hersek lilerle fotoğraf çektirmesi - Başbakan Yıldırım'ın Başçarşı'yı gezmesiBaşbakan Yıldırım'ın Bosna Hersek 'te - Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Gazi Hüsrevbey Camisi'nde kıldı. Yıldırım, namaz sonrası Bosna Hersek lilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Cuma Namazı 

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