Başbakan Yardımcısı Işık’tan Tatvan ziyareti

-Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın belediye ziyareti

-Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın otele gelmesi

-Kanaat önderleri

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( BİTLİS ) BİTLİS



- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Bitlis programı kapsamında Tatvan ilçesini ziyaret etti. Bu gün sabah saatlerinde kentte gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Bitlis temaslarının ardından Tatvan ilçesine geldi. Tatvan’da ilk olarak Tatvan Belediyesi’ni ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, burada basına kapalı olarak bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Tatvan Belediyenin yeni hizmet binasını gezen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, belediyenin çalışmaları ile ilgili Başkan Aksoy’dan bilgi aldı. Ziyaret anısına Başkan Aksoy tarafından Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’a belediyenin açmış olduğu kurslarda filografi sanatıyla yapılan el işlemeli tablo hediye edildi. Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz’ün eşlik ettiği Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Tatvan Belediyesi ziyaretinin ardından ise Bitlis genelindeki kanaat önderleri ile bir araya geldi. İlçedeki bir otelin toplantı salonunda düzenlenen basın kapalı toplantıda kanaat önderleri ve ilin ileri gelenleri ile toplantı yapan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, buradaki toplantının ardından ise Bitlis merkeze döndü. Geceyi Bitlis’te geçirecek olan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, yarın ise Bitlis Polisevinde düzenlenecek olan kahvaltı programının ardından helikopter ile Bingöl’e gitmek üzere kentten ayrılacak.

