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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Başbakan Yardımcısı Işık, esnafı ziyaret etti - BİNGÖL Haberi

Başbakan Yardımcısı Işık, esnafı ziyaret etti - BİNGÖL Haberi

- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın Cuma Namazı çıkışı vatandaşlarla görüşmesi - Işık'ın esnafları ziyareti - Işık'ın bir genç'le sohbeti - DetaylarBaşbakan Yardımcısı Işık, Bingöl 'de esnafı ziyaret etti - Işık:"SÜTAŞ'ın Bingöl 'de kuracağı fabrikada en az bin kişi çalışacak. 9 - 10 bin çiftçi aile de orayla iş yapacak. Yeni fabrikalar kuruluyor ve artık terör belası başımızdan yıkıldıkça istihdam da aratacak"BİNGÖL (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "SÜTAŞ'ın Bingöl 'de kuracağı fabrikada en az bin kişi çalışacak. 9 - 10 bin çiftçi aile de orayla iş yapacak. Yeni fabrikalar kuruluyor ve artık terör belası başımızdan yıkıldıkça istihdam da aratacak." dedi.
Bingöl 'deki temaslarını sürdüren Işık, Valilik ziyaretinin ardından Ulu Cami'de cuma namazı kıldı, cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti.Beraberinde Vali Ali Mantı ve Belediye Başkanı Yücel Barakazi ile Genç Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Işık, hükümetin çalışmalarına değindi.AK Parti döneminde önemli yatırımların gerçekleştirildiğini ifade eden Işık, "SÜTAŞ'ın Bingöl 'de kuracağı fabrikada en az bin kişi çalışacak. 9 - 10 bin çiftçi aile de orayla iş yapacak. Yeni fabrikalar kuruluyor ve artık terör belası başımızdan yıkıldıkça istihdam da aratacak." diye konuştu.
Işık, daha sonra AK Parti Bingöl İl Başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantıya katıldı.
AK Parti İl Başkanlığının, "Çalışan Kadın Üreten Kadın" programı kapsamında Bingöl Belediyesi Kadın Emek Çarşısı'nı gezen Işık, satışa sunulan ürünlerle ilgili bilgi aldı, kadınlarla görüştü.

Fabrika Toplantı Cuma Namazı Hükümet 

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