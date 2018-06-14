Başbakan Yardımcısı Işık: 'Artık teröristler için hiçbir yer güvenli değildir' - KOCAELİ
Başbakan Yardımcısı Işık: "Artık teröristler için hiçbir yer güvenli değildir" - KOCAELİ - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın şehit aileleriyle selamlaşması - Işık'ın şehitliğe karanfil bırakması - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın konuşması"Artık teröristler için hiçbir yer güvenli değildir" - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: - "Artık teröristler için hiçbir yer güvenli değildir. Kendilerini en güvende hissettikleri yerde bile ansızın tepelerine Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin, güvenlik güçlerimizin kahredici gücü patlayacaktır. Bundan hiç kimsenin tereddüdü olmasın"KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Artık teröristler için hiçbir yer güvenli değildir. Kendilerini en güvende hissettikleri yerde bile ansızın tepelerine Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin, güvenlik güçlerimizin kahredici gücü patlayacaktır. Bundan hiç kimsenin tereddüdü olmasın." dedi. İzmit Bağçeşme Namazgah Şehitliği'ne gelen Işık, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.Fevziye Camisi İmam Hatibi Faruk Çoban'ın okuduğu Kur'an - ı Kerim ve İl Müftüsü Yusuf Doğan tarafından yaptırılan duanın ardından Işık, şehitler için dua etti.Daha sonra Polis Şehitliği'ne geçen Işık, burada şehit aileleriyle bir süre görüştü. Ziyaretlerde Başbakan Yardımcısı Işık, şehit çocuklarına da yakın ilgi gösterdi.Işık, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diledi.Başta terörle mücadele olmak üzere, ülkenin bekasına yönelik, bağımsızlığa yönelik her türlü şer odağıyla mücadelede kararlı olduklarını ifade eden Işık, "Bu mücadeleyi sonuna kadar vermek ve şehitlerimizin özellikle o şehadet gerekçeleri noktasında mücadele etmek, hepimizin boynunun borcudur. Bu konuda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu. Geçen Kurban Bayramı'ndan bu Ramazan Bayramı'na kadar Türkiye'ye yönelik en önemli terör tehdidi olan Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti oluşumunu engelleyecek Afrin operasyonunu yaptıklarını ve orada terör koridorunun oluşmasını fiilen engellediklerini belirten Işık, şunları kaydetti:"Bu operasyonda şehitlerimiz oldu ama herkes, bütün dünya gördü ki Türkiye kendi bekasına yönelik, kendi huzuruna yönelik, kendi milli güvenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etme gücüne ve kudretine sahiptir. Bu konuda en büyük güvencemiz, milletimiz ve milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, emniyet güçlerimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımız yani kısacası güvenlik güçlerimizdir. Bundan sonra da bu tip tehditlere yönelik hiçbir şekilde en küçük taviz vermeden kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Şu anda da bu kapsamda Kuzey Irak'ta çok önemli bir operasyonu güvenlik güçlerimiz sürdürüyor. Artık teröristler için hiçbir yer güvenli değildir. Kendilerini en güvende hissettikleri yerde bile ansızın tepelerine Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin, güvenlik güçlerimizin kahredici gücü patlayacaktır. Bundan hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Bu vesileyle başta şehit yakınlarımız ve gazilerimiz olmak üzere, milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."Başbakan Yardımcısı Işık ve şehit yakınlarının yanı sıra programa, Vali Hüseyin Aksoy, EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Osman Aslan ve İl Emniyet Müdürü Necati Denizci de katıldı.