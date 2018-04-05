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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başbakan Yardımcısı Işık: '35 yıllık terörle mücadele tarihinin en başarılı operasyonları yapılıyor'

Başbakan Yardımcısı Işık: '35 yıllık terörle mücadele tarihinin en başarılı operasyonları yapılıyor'

Görüntü sıralaması

Terörle Mücadele Güvenlik Güçleri Bakan Yardımcısı Terör Örgütü Hayvancılık 

-Helikopteden görüntüler
-Fikri ışığın gelişi
-Karşılanması
-Valiliğe geçişi
-Şeref defterini imzalaması
-Açıklaması

( BİTLİS ) Başbakan Yardımcısı Işık: "35 yıllık terörle mücadele tarihinin en başarılı operasyonları yapılıyor" BİTLİS

- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Bitlis’e geldi. Ankara’dan uçakla Van’a gelen Başbakan Yardımcısı Işık, helikopter ile Bitlis İl Jandarma Komutanlığına geldi. Burada Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu tarafından karşılanan Başbakan Yardımcısı Işık Valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Ustaoğlu'nu makamında ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Işık, burada yaptığı açıklamada, Bitlis'in tartışmasız bir kültür ve medeniyet merkezi olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Işık, bu topraklarda birlikte yaşadıkları bin yıl içinde Bitlis'in her zaman iyiliğin, güzelliğin, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin merkezi olduğunu vurguladı. Başbakan yardımcısı olarak kenti ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Işık, bölgenin 35 yıldan bu yana devam eden terörden çok etkilendiğini aktardı. “Güvenlik güçlerimiz büyük bir mücadele veriyor. 35 yıllık terörle mücadele tarihinin en başarılı operasyonları yapılıyor” Başbakan Yardımcısı Işık, terör olmasa bugün Bitlis, Bingöl, Van gibi illerin batıdaki herhangi bir ilden gelir düzeyi olarak farklı olmayacağının altını çizerek, "Özellikle son dönemde terörle yapılan son derece büyük ve yoğun mücadele ile terör örgütü kıpırdayamaz hale getirildi.
Terör örgütünün eylem yapma kabiliyeti büyük oranda ortadan kaldırıldı. Güvenlik güçlerimiz büyük bir mücadele veriyor. 35 yıllık terörle mücadele tarihinin en başarılı operasyonları yapılıyor. Dağda elinde silahla gezen terörist var olduğu sürece bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bundan dolayı güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu mücadele terör örgütü tamamen bu topraklardan sökülüp atılıncaya kadar devam edecek" dedi.
"Terörle mücadeleyi sadece güvenlik boyutundan ibaret görmediklerini ifade eden Başbakan Yardımcısı Işık, terörle mücadelenin tüm boyutlarıyla yürütüldüğü bir dönemi yaşadıkları, Başbakan yardımcısı olarak terörle mücadelenin güvenlik boyutu dışındaki diğer boyutlarının koordinasyonundan sorumlu olduğunu anımsattı. “Bitlis'in güzellikleri bütün dünyaya yansısın. Bunun için önümüzdeki süreçte, tarım ve hayvancılık, sanayi ve turizm alanında önemli atılımlar yapacağız.” Işık, konuşmasını şöyle tamamladı: "Bölgemizin sadece terörle anılması değil, bütün güzellikleriyle, kültürüyle, tarihiyle, turizmi, sanayisi ve değerleriyle anılması bizim açımızdan son derece önemli. Doğuyla ilgili bir haber olduğu zaman ya terörle ilgili ya da olumsuz bir haber geçiliyor. İstiyoruz ki buralardan çok daha güzel haberler gelsin. Bitlis'in güzellikleri bütün dünyaya yansısın. Bunun için önümüzdeki süreçte, tarım ve hayvancılık, sanayi ve turizm alanında önemli atılımlar yapacağız. Bölgedeki istihdamı artıracak projelere ağırlık vereceğiz. Bölgeyi turizm noktasında daha da hareketlendirecek çalışmaları yürüteceğiz. Ailelerin gelirini, refah seviyesini artıracak çalışmalarda bölgemizde hızla yaygınlaştıracağız. bugün bir il değerlendirmesi yapacağız." Vali Ustaoğlu ise, Başbakan Yardımcısı Işık'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bölgenin en önemli kültür ve medeniyet merkezlerinden biri Bitlis. Kendi bünyesinde barındırdığı açık hava müzesini andıran 600'ün üzerinde tescilli sivil mimari eserleri, Nemrut Kalderasını bünyesinde barındıran, doğal güzellikleriyle önemli bir ilimiz." dedi.
Işık'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Başbakan Danışmanı Adnan İnanç da eşlik etti.
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