( BURSA ) Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: "Son 16 yılda yapılan her türlü tuzağa, siyasi mühendisliğe, saldırıya, senaryoya rağmen 3,5 kat büyüme kaydettik"- Cumhuriyet Caddesinde 10 bin kişi iftarda bir araya geldi BURSA



- Büyükşehir Belediyesi’nin ramazan ayı nedeniyle ilçelerde ve kardeş coğrafyalarda organize ettiği iftar programlarının sonuncusu, ‘10 bini aşkın vatandaşın katılımıyla’ Cumhuriyet Caddesi’nde çarşı esnafına yönelik gerçekleşti. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile birlikte esnafı bu coşkulu gününde yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşların Kadir Gecesi’ni ve yaklaşmakta olan ramazan bayramını tebrik etti, 2 hafta sonra yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için oy istedi. "10 bin kişi bir araya geldi" Büyükşehir Belediyesi’nin Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği sağlamak üzere 17 ilçe ve 7 ülke ile Bursa’nın 9 ayrı noktasında her gün kurduğu iftar sofraları, Cumhuriyet Caddesi’nde de binlerce kişiyi ağırladı. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve Cumhuriyet Caddesi Sanayici ve İşadamları Derneği (CUMSİAD) Başkanı Ali Sait Adiloğlu’nun da katıldığı iftar yemeğinde, yaklaşık 10 bin vatandaş ezan vaktinin girmesiyle birlikte aynı mekanda oruçlarını açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yemek öncesinde kurulan masaları tek tek dolaşarak, vatandaşlarla sohbet etti. Ardından kürsüye çıkan Başkan Aktaş, Bursalıların Kadir Gecesi ve yaklaşmakta olan ramazan bayramını tebrik etti. Bursa için çalıştıklarını, var olan sıkıntıları bertaraf etmek için gece gündüz gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Aktaş, muvaffakiyet için hemşerilerinden destek ve dua istedi. Cumhuriyet Caddesi’nde geleneksel hale gelen iftar organizasyonunu bu yıl da devam ettirme noktasında çalışma arkadaşlarıyla ortak karar aldıklarını belirten Başkan Aktaş, “Artık bu organizasyon Bursa için adet olmuş. Dolayısıyla bize de devam ettirmek düşüyor. Allah, yaptığımız ibadetleri ve tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Bayram günlerine yaklaşıyoruz. Çarşı ve pazarımız maşallah çok hareketli. Tüm esnafımıza hayırlı kazançlar diliyorum” dedi.

Başkan Aktaş, konuşmasında yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinerek, koalisyonlu eski kaos günlerinin geri gelmemesi ve istikrarın devamı için Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için oy istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevinin yeniden tescillenmesiyle birlikte piyasa oyunlarının da son bulacağını, daha aktif pozisyona bürünecek Türkiye Büyük Millet Meclisi’yle birbirinden gelecek vadeden yatırımların önünün açılacağını kaydeden Başkan Aktaş, Bursa’nın da bu değişim ve gelişimden nasibine düşen payı alacağını ifade etti.

Başkan Aktaş, 2 hafta sonra gerçekleşecek seçimler için vatandaşlardan sandığa gitmelerini istedi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise yaptığı konuşmada, yaklaşan seçimlerin önemine değindi. 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Türkiye siyasi tarihinin belki de en önemli olayı olduğunu kaydeden Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güven tazelemesiyle birlikte artık ülkede koalisyonlu yılların tarihin tozlu raflarında yerini alacağını, istikrarsızlığın ülke gündeminden düşeceğini kaydetti.

Vatandaşın 25 Haziran’la birlikte yeni bir döneme uyanacağını, sandıktan çıkan sonuç doğrultusunda güçlü yarınlara ‘Merhaba’ diyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Bu coğrafyanın kaderidir. Burada her türlü hadisenin vuku bulması, siyasi mühendisliklerin yaşanması mümkündür. Türkiye, güçlü kalmak ve geleceğe sağlam adımlarla yürümek zorundadır. Asi halde bizi en zayıf noktamızdan vurarak, kontrol etmek isteyenler olacaktır. Son 16 yılda yapılan her türlü tuzağa, siyasi mühendisliğe, saldırıya, senaryoya rağmen 3,5 kat büyüme kaydettik. İnşallah bu kalkınma ve gelişmişlik hamlemiz seçimlerden sonra da artarak devam edecektir” şeklinde konuştu.