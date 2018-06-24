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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İnegöl'de - BURSA

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İnegöl'de - BURSA

- Cenaze töreninden detaylar - Okul ziyaretlerinden detaylarBURSA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Sülek'in dedesi İbrahim Sülek'in cenaze törenine katıldı.
Bursa 'nın İnegöl ilçesindeki İshak Paşa Camisi'nde düzenlenen törende, İbrahim Sülek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve vatandaşlar hazır bulundu.Çavuşoğlu, Sülek'in yakınlarına taziyelerini iletti.İbrahim Sülek'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından Orhaniye Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze 

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