Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa’da okul açılışına katıldı

-Kurdele kesilmesinden detaylar

-Alinur Aktaş'ın konuşması



( BURSA )- Çavuşoğlu: “Gençlerimize daha fazla önem atfetmek zorundayız” BURSA



- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Mehmet Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin açılışına katıldı.

Çavuşoğlu, “Bundan sonraki süreçte gençlerimize daha fazla önem atfetmek zorundayız” dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Mehmet Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Çavuşoğlu, 100’ün üzerinde tamamlanacak okulun olduğunu dile getirerek, “Bu bile ülkemizin geldiği noktayı göstermede önemli bir örnektir. Diğer sektörlere yaptıklarımızı düşünürseniz Türkiye büyüyor. Onun için Türkiye’ye tuzaklar kurulmak isteniyor. Milletimizde bunları çok net bir şekilde görüyor. Milletimiz buna asla fırsat vermeyecek. Biz hem bölgesinde hem de küresel anlamda etkili olan bir ülke olacağız. Diğer ülkelerinin yeraltı yerüstü zenginlikleri olabilir ama diğer ülkelerin lider eksikliği var. O lider sadece Türkiye de var” dedi.

Bundan sonraki süreçte gençlere daha fazla önem atfetmek zorunda olduğumuzun altını çizen Çavuşoğlu, “Türkiye’deki yaş ortalaması 30’dur. Bu çok genç bir sayıdır. Türkiye oldukça dinamik ve gelecek vaat eden bir ülkedir. Bu potansiyeli değerlendirmek zorundayız. Onun için gençlerimizi bilgi, teknolojinin yanında, milli manevi değerleri ile donanmış gençleri oluşturmak zorundayız. İşte bu okullar bu tür gençleri ortaya çıkarmak içindir. Bugün 25-30 kişilik sınıf mevcuduna ulaştık. Bursa’da 15 öğrenciye bir öğretmen düşüyor. Eskiden daha farklıydı. Bu sayı Türkiye güçleniyor. Bunun için eğitim seferberliğine devam etmek gerekiyor” diye konuştu.

AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere büyük önem verdiğini anlatan Çavuşoğlu, “Seçme yaşını 18 yaşına indirdik. Birileri var 18 yaşındaki çocuklarla mı yola çıkacaksınız derken bizim liderimiz gençlerimize inandı. Gençlerimize güvenmek zorundayız. Çünkü bütün dehalar gençlik yıllarında parıldar. Gençlerimizi çeşitli harflerle kodlayanlar vardı. Ama 15 Temmuz’da gördük ki gençlerimiz bu ülkenin gerçek sahibidir. O genç ki Afrin’e giderken’ kızıl elmaya gidiyoruz’ diyor. 15 Temmuz’da 15 yaşındaki bir gencimiz vatan için hayatını kaybetti. Bunun için gençlerimizin önünü açacağız” ifadelerini kullandı. Bursa’da 2 bin okula ulaştıklarını belirten Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, “2 bin okula ulaştık. Bu sayı 700 civarındaydı. Bunları güçlendirmeye devam edeceğiz. Mehmet Akif İnan ismimin buraya verilmesi ayrıca çok önemlidir. Bu isim bir dava adamıydı, önemli hizmetleri oldu. Biz onu Kudüs şairi olarak da biliyoruz. Böyle bir insanın davasında ilerlemesi gençlerimiz için çok önemli” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “İnsanlarımız burada hep beraber emek vererek Türkiye’yi büyütmenin derdindeler. Yıldırım Belediyesi’ne yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir ülkenin en önemlisi gelişmişliğin göstergesi eğitimdir. Son 15 yıla baktığımızda diğer ülkeleri kıskandıracak mesafe aldık. Bundan 15 yıl önce belediye okullar için bir tuğla veremezken artık belediyeler tarafından okul yapılır oldu” şeklinde konuştu.

Program kurdele kesilmesinin ardından sona erdi.

