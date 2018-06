Başbakan Yardımcısı Fikri Işık:'Kocaeli’ye hizmet etmek her birimiz için ayrıcalık ve onurdur”

-Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın konuşması

- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, 29.’su düzenlenen Kocaeli Kent Bayramlaşması’na katıldı.

Işık, “Bu şehir hakikaten her birimizin içinde yaşamaktan gurur duyduğu bir şehir. Kocaeli’ye hizmet etmekten, hangi siyasi görüşten olursak olalım, hangi makamda olursak olalım, hangi mevkide olursak olalım, bu şehre hizmet etmekte her birimiz için bir ayrıcalık ve ayrıca bir onurdur ” dedi.

Kocaeli Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşma törenine Bakan Işık’ın yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, siyasi parti il başkanları, siyasi partilerin milletvekilleri ve adayları, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Bizim şehrimiz hakikaten Türkiye’nin en güzel, en dinamik şehirlerinden bir tanesi. Kocaeli sadece 81 vilayetten gelen insanların buluşup güzel bir harmoni oluşturduğu bir şehir değil. Kocaeli bütün gönül coğrafyamızdan insanların buluştuğu ve adeta bir tablonun bütün renklerini barındırdığı muhteşem bir şehir. Bu şehir hakikaten her birimizin içinde yaşamaktan gurur duyduğu bir şehir. Kocaeli’ye hizmet etmekten, hangi siyasi görüşten olursak olalım, hangi makamda olursak olalım, hangi mevkide olursak olalım, bu şehre hizmet etmekte her birimiz için bir ayrıcalık ve ayrıca bir onurdur” dedi.

“Bugün bu bayramımızı huzur ve güven ortamı içerisinde yaşıyorsak bunu şehit ve gazilerimize borçluyuz” Vatandaşların bayramını kutlayan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise, “Bayramlar bizler için önemli ve anlamlı günlerdir. Bu önemli günleri en iyi şekilde değerlendirmek, birlik ve beraberliğimizi daha üst noktalara taşımak için çaba sarf etmemiz gerekir. Şu an Türkiye’de de birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz noktada bu birlik ve beraberliği Kocaeli’de de en üst noktada gösteriyor olmaktan da büyük bir memnuniyet duymaktayım. Bugün bu bayramımızı huzur ve güven ortamı içerisinde yaşıyorsak bunu şehit ve gazilerimize borçluyuz” şeklinde konuştu.

“Bayramlar sevinç, mutluluk ve barış günüdür” Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise konuşmasında, “Bu güzel Ramazan Bayramı Kocaeli için tüm insanlık için hayırlı uğurlu olsun. Barışa, kardeşliğe, kalkınmaya, gelişmeye ve huzura vesile olsun inşallah. Bayramlar sevinç, mutluluk ve barış günüdür. İnşallah bütün dünyanın huzur, barış içinde, Allah’ın bize verdiği güzel nimetleri paylaşarak yeni bayramlara kavuşmayı Rabbim nasip eylesin” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından protokol ve vatandaşlar geleneksel hatıra fotoğrafını çektirdi. (UK-RFK-Y)