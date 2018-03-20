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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, TİKA’nın yaptırdığı cami açılışında - ULANBATOR

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, TİKA’nın yaptırdığı cami açılışında - ULANBATOR

- Cami açılışından detaylar - Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'nun Moğol vatandaşlarla selamlaşmasıBaşbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Moğolistan ’da - Çavuşoğlu, TİKA’nın yaptırdığı Hz. Ömer Camisi’nin açılışına katıldıULANBATOR (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Moğolistan ’da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından yaptırılan Hz. Ömer Camisi’nin açılışına katıldı.
Başkent Ulanbator’un Tolgoyt bölgesindeki caminin açılışında, Çavuşoğlu’na, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora eşlik etti.Çavuşoğlu, TİKA’nın yaptırdığı Hz. Ömer Camisi’nin önünde yerel halkın yoğun ilgisiyle karşılanırken, yöresel kıyafetleriyle gelen Müslümanlar, renkli görüntüler oluşturdu.Yapılan duanın ardından kurdele kesme törenine geçen Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Hz. Ömer Camisi ve Kültür Merkezi’nin hayırlı olması dileklerinde bulundu.Çavuşoğlu, açılış töreninin ardından verilen öğlen yemeğinde, bölgedeki Müslümanlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Açılış Töreni Misyon Yöresel Kıyafet Gesi 

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