Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: “Gölge etmesinler başka ihsan istemem”

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-Hakan Çavuşoğlu konuşması



( BURSA ) BURSA



- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Bazıları bize destek veriyorsa versin, vermiyorsa gölge etmesinler başka ihsan istemem” dedi.

Bursa’da Yıldırım ilçesinde Bayrak Alanı’nda düzenlenen 3. Artvin Günleri’nin açılışına katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin ayaklarına pranga vurmak isteyenleri temizlediklerini belirterek, “Bazıları Afrin’e gitmeyin dedi.

Biz askerimize, vatanınıza güveniyoruz. Artık güney sınırlarımızın güvenliğini sağladık. Birileri dünyada bizim gücümüzü 15 Temmuz’dan sonra gördük. Tek bir tane terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğiz. Bazıları destek veriyorlarsa versinler, vermiyorlarsa gölge etmesinler başka ihsan istemem. Biz öncelikle hem yerel vesayeti ortadan kaldırdık. 15 Temmuz’da ve Gezi’de bize musallat olan vesayeti ortadan kaldırdık. Uluslararası vesayeti de ortadan kaldıracağız. O nedenle bir olalım. Bugün bütün dünyalarının eksikliği var. O da lider eksikliğidir. Ama liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var. Bunun da kıymetini bileceğiz. Onun etrafında kenetlenip şaha kalkacağız” dedi.

Program açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.

