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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu cenaze törenine katıldı - BURSA Haberi

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu cenaze törenine katıldı - BURSA Haberi

- Cenaze namazından görüntülerBaşbakan Yardımcısı Çavuşoğlu cenaze törenine katıldı - Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman'ın kayınpederi Mehmet Gümüş'ün cenazesi, Hakan Çavuşoğlu'nun da katıldığı törenle defnedildiBURSA (AA) - Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman'ın kayınpederi Mehmet Gümüş'ün cenazesi, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun da katıldığı törenin ardından toprağa verildi.
İnegöl ilçesindeki Boşnak Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Gümüş'ün ailesi ve yakınları ile Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'nun yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Hakan Çavuşoğlu, cami bahçesinde taziyeleri kabul eden AK Parti Bursa İl Başkanı Salman'a başsağlığı dileklerini iletti.Mehmet Gümüş'ün cenazesi, burada kılınan namazın ardından Hastane Mezarlığı'na defnedildi.

Başsağlığı Cenaze Cami Bahçesi 

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