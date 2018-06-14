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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Sorgun'da esnaf ziyaretinde bulundu - YOZGAT

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Sorgun'da esnaf ziyaretinde bulundu - YOZGAT

- Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın esnaf ziyareti - Vatandaşın şiir okuması Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Sorgun'da esnaf ziyaretinde bulunduYOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat 'ın Sorgun ilçesinde esnaf ziyaretleri yaptı.Bozdağ, seçim çalışmalarını memleketi ve seçim bölgesi Yozgat 'ta sürdürüyor. Sorgun ilçesine giden Bozdağ, burada esnaf ziyaretlerinde bulundu, vatandaşlarla sohbet ederek 24 Haziran'da yapılacak seçimler için destek istedi.Sarıhacılı köyünden Halil Kayahan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Sen göründün ufuktan kayboldu karanlıklar" isimli bir şiir yazdığını belirterek, Bozdağ'dan şiirini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırmasını istedi.Şiiri sonuna kadar dinleyen Bozdağ, Kayahan'a teşekkür etti.Kayahan'ın şiiri şöyle:"Bin yılda yetişen kahramanlar emsali / Malazgirt'te süzülen şah kartallar misali / Sen göründün ufuktan, kayboldu karanlıklar / Yarınlara umuttur görünen aydınlıklar.Senin gibi doğmalı bu ufuktan her doğan / Minnet ile yad eder yarınlarda hür doğan / Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan / Sen göründün ufuktan kayboldu karanlıklar / Yarınlara umuttur görünen aydınlıklar."

Gesi Uttu 

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