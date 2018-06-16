Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ:“Namazda gözü olanın ezanda kulağı olur, namazda gözleri olsaydı ezan vakitlerini de bilirlerdi” Haberi



- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Yozgat’ta yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özer’in başlattığı ezan tartışması üzerine, “Namazda gözü olanın ezanda kulağı olur, namazda gözleri olsaydı ezan vakitlerini de bilirlerdi” şeklinde konuştu.

Bozdağ, Özer’in mitingler sırasında talimatla ezanların geç okutulduğu iddialarını değerlendirdi. Özer’i yalan konuşmakla suçlayan Bozdağ, iddialarını ispata çağırdı. Bozdağ, namazda gözü olanın ezanda kulağı olduğunu belirtip, iddialarını ispatlayamaması halinde Özer’i müfteri ilan etti. Bozdağ, “Bu bir iddia değil. Çok net bir şekilde yalan. Özel yalan söylüyor çünkü, Türkiye’de ezanların vaktinin dışında okunması söz konusu değildir. Türkiye’nin bütün camilerinde ezanlar, takvime göre ne zaman vaktine giriyorsa o zaman okunuyor. Herhangi bir talimatla ezanların okunmasının geciktirilmesi gibi bir şey asla söz konusu değildir. Bir kişi bir iddia atıyorsa ortaya bu iddiasını ispatlamakla mükelleftir. İddiası ispat etmeyene müfteri denir. Ben sayın Özel’e çağrıda bulunmak istiyorum. Buyurun iddianızı ispat edin. Hangi camiye AK Partili bir milletvekili veya bakan veya başbakanımız ve yahut da cumhurbaşkanımız konuşma yapıyor diye talimat verilmiş de ezan beş dakika, on dakika geç okunmuştur. Eğer ispat etmezse ben kendisini buradan şimdiden müfteri ilan ediyorum. İspat etmesi mümkün değil, ispatı söz konusu değil çünkü yok böyle bir hadise. Ama yalan söylemeye devam ediyorlar. Namazda gözü olmayanın ezanda da kulağı olmaz. Ama belli ki bunlar ezanın ne zaman okunduğunu da bilmiyorlar. Gördüğümüz gibi bunlar değişmeye başladı.

AK Parti CHP’yi de değiştiriyor. Seçim gelince,ezanı camiyi, namazı, türbeyi, bayramı keşfettiler. Bunlar güzel hareketler. Biz bunların çoğalmasından elbette memnun oluruz. Ama bunun istismarını yapmak gayri ahlaki bir durumdur. İftira atıyorlar. Halkımızda bunu görüyor. Namazda gözü olanın ezanda da kulağı olsun. Namaz kılan ezanın ne zaman okunduğunu gecikip gecikmediğini bilir. Belli ki bunların ezanda yeni yeni kulağı var ama namazda gözleri yok. “ şeklinde konuştu.

“Kılıçtaroğlu yalan söylüyor” Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘16 yıl boyunca neden Kandil’e operasyon düzenlenmeyip seçim öncesi düzenlendiği’ yönündeki sorusuna cevaben, “Kılıçdaroğlu milletin gözünün içerisine bakarak yalan söylüyor. Hükümetlerimiz döneminde kandile defalarda operasyon yapıldı. Bu sene içerisinde de operasyon yapıldı. Geçtiğimiz yıl içerisinde de yapıldı. Hava harekatı defalarca yapıldı. Şimdide yapıldı. İlk defa yapılmıyor. Maalesef millete yalan söylüyorlar, milleti aldatıyorlar. Yalanı essah gibi söyleyenin karşısında bizim söyleyeceğimiz sadece yalan söyledikleridir.Milletimizin hafızası ile alay etmektir. Milletimizin gözü önünde operasyonlar yapıldı yapılıyor. Geçmişte de yapıldı. Millet de sayın Kılıçdaroğlu’nun yalan söylediğini çok iyi biliyor.” şeklinde konuştu.



