- Başbakan Yardımcısı Akdağ, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay İle Görüştü



- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lefkoşa’da KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya geldi. Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lefkoşa’da KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile KKTC Meclisi Şeref Salonu'nda bir araya geldi. Görüşmeye Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da eşlik ederken, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve milletvekili Mesut Genç de hazır bulundu. Akdağ yaptığı konuşmada, KKTC ile ekonomik iş birliği ve gelişme konularından sorumlu başbakan yardımcısı olduğunu belirterek, bundan büyük memnuniyet ve gurur duyduğunu, ayrıca Kıbrıs’a her gelişinde farklı bir heyecan duyduğunu söyledi.



“Pırıl pırıl bir toplumun pırıl pırıl insanlarına elimizden geldiği kadar hizmet edeceğiz” diyen Akdağ, her yeni hükümetin “yeni bir umut” ve “yeni bir enerji” anlamına geldiğini söyleyerek, birlikte zaman kaybetmeden ve sıkı çalışmanın, huzur, refah ve kalkınmanın elde edilmesini sağlayacağını kaydetti.

Orta-uzun vadeyi planlarken, kısa vadede de vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü çalışmaya ciddi destek vermeye devam edeceklerini belirten Başbakan Yardımcısı Akdağ, “Göz bebeğimiz bir toplumun göz bebeği insanlarına hizmet etmek bizim için şereftir” diyerek Uluçay’a görevinde başarılar diledi. KKTC Meclis Başkanı Uluçay ise, KKTC-Türkiye Cumhuriyeti arasında ilişkilerin geliştirilmesinde bugüne dek ortaya konan katkılara teşekkür ederek, bundan sonra da bu katkı ve yardımların devam edeceğini bildiklerini söyledi.



Uluçay, yeni hükümet ve meclisin oluşumundan sonra bütçenin süratle geçirildiğini ve yasama çalışmalarına ağırlık verildiğini belirtti.

Uluçay, Ekonomik İşbirliği Protokolü’nde öngörülen reformların hayata geçmesi ve reel sektörün geliştirilmesine dair ayrıca reform kaynak paketinin değerlendirilebilmesinde Meclisin üzerine düşeni daha yoğun şekilde yapabilmesiyle kısa vadece ülkenin daha çok gelişim gösterebileceğini kaydetti.

Bunların halkın en büyük ihtiyacı olduğunu ifade eden Uluçay, yapılacak işbirliği çalışmalarından dolayı Başbakan Yardımcısı Akdağ’a teşekkür etti.

