Başbakan Yardımcısı Akdağ, KKTC Başbakanı Erhürman ile görüştü - LEFKOŞA
- Görüşmeden detaylar - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın açıklaması - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman'ın açıklaması - KKTC Başbakanı Erhürman: - "Türkiye ile ilişkiler KKTC için yaşamsal önemdedir. Onların yardımları bizim için çok değerli. Başka ülkelerle başka yerlerle kıyaslanamaz" - Başbakan Yardımcısı Akdağ: - "Kıbrıs Türk halkının eğitimi, kabiliyetleri ve bu toprakların potansiyeli kısa bir zamanda bizim kişi başına düşen geliri 25 bin dolara çıkarmamız için önümüze büyük fırsatlar sunuyor. Bu fırsatları birlikte kullanırsak Türkiye ve KKTC’nin hızlı şekilde yol alması, hızlı şekilde ilerlemesi için önünde hiçbir engel yok"LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, Türkiye ile ilişkilerin KKTC için yaşamsal öneme sahip olduğunu söyledi.
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC temasları çerçevesinde Başbakan Tufan Erhürman tarafından makamında kabul edildi.Kabulde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da hazır bulundu.Akdağ, kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve 81 milyon vatandaşın selamını getirdiğini bildirdi.KKTC'deki seçimler ve yeni hükümetin kurulması sürecinin ziyaretini ertelediğini belirten Akdağ, bundan sonra ayda bir kere KKTC’yi ziyaret etmeye çalışacağını kaydetti. Recep Akdağ, zaman zaman Türkiye'yi ziyaret eden yetkilerle görüşmelerinin devam edeceğini ifade ederek, Türkiye ziyaretlerinde Başbakan Erhürman ve Dışişleri Bakanı Özersay’la mümkün olduğunca iş çalışması yapılması konusunda mutabık kalındığını anımsattı.Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik protokolün, üzerinde çalışmalar yapılarak hızlı ilerlemesinden yana olduklarını dile getiren Akdağ, “Kıbrıs Türk halkının eğitimi, kabiliyetleri ve bu toprakların potansiyeli kısa bir zamanda bizim kişi başına düşen geliri 25 bin dolara çıkarmamız için önümüze büyük fırsatlar sunuyor. Bu fırsatları birlikte kullanırsak Türkiye ve KKTC’nin hızlı şekilde yol alması, hızlı bir şekilde ilerlemesi için önünde hiçbir engel yok.” diye konuştu. Akdağ, devlet adamları için önemli olanın halkların huzurunu, refahını, zenginliğini ve yaşam şartlarını iyileştirmek olduğuna işaret ederek, kendilerinin amacının da bu olduğunu vurguladı. - "Türkiye ile ilişkiler KKTC için yaşamsal önemdedir"Başbakan Tufan Erhürman da ziyaretten dolayı Akdağ ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, kendilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Türkiye'de yaptıkları görüşmelerin kendileri açısından çok verimli olduğunu ve hızla sonuç alındığını ifade eden Erhürman, Akdağ aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım’a saygılarını iletti.Bugüne kadar aktardıkları sorunlar ve projeler konusunda yoğun bir ilgiyle karşılandıklarını belirten Başbakan Erhürman, "Türkiye ile ilişkiler KKTC için yaşamsal önemdedir. Onların yardımları bizim için çok değerli. Başka ülkelerle başka yerlerle kıyaslanamaz." şeklinde konuştu.