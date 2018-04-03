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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Başbakan Yardımcısı Akdağ Japonya'da simülasyonla depremi yaşadı - TOKYO

Başbakan Yardımcısı Akdağ Japonya'da simülasyonla depremi yaşadı - TOKYO

- Deprem simülasyon testinden detaylar - Başkent Tokyo'da sismik izolasyon konusunda bilgi alan Akdağ 7,2 büyüklüğündeki depremin simüle edildiği test aracında karşılaştırmalı olarak sarsıntıyı deneyimlediTOKYO (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Japonya 'daki temasları kapsamında sismik izolasyon teknolojilerine ilişkin bilgi aldı ve bazı resmi temaslarda bulundu.Bridgestone'un Tokyo'daki merkez binasını ziyaret eden Akdağ, sismik izolasyon teknolojisi hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.Türkiye'de depreme dayanaklı bina inşası ve sismik izolasyon teknolojilerin kullanımına ilişkin bilgi alışverişinde bulunan Akdağ, Japon firmasının temsilcileriyle bu alandaki potansiyel iş birliği konularını ele aldı.Başbakan Yardımcısı Akdağ, Türkiye'de bina deprem yönetmeliğinde yapılacak değişiklikleri anlatarak, bu alanda getirilecek yeni kurallarla Türkiye'nin sismik izolasyonun kullanımı adına önemli adımlar atacağını dile getirdi.Öncelikli olarak sağlık sektöründe yaygınlaştırılması planlanan teknolojinin geliştirilmesi için Türkiye'de kamu - özel ortak girişimiyle test merkezleri kurulmasının önemine işaret eden Akdağ, konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.Akdağ, ayrıca Kobe kentinde 1995 yılında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin simüle edildiği test aracında sismik izoleli bina ile normal ortam arasındaki farkı deneyimledi.Test aracındaki platformda simülasyon yoluyla sarsıntıyı yaşayan Akdağ, sismik izole teknolojisinin depremin etkilerinin hangi oranda azaltabileceğine yönelik bilgilendirildi.Başbakan Yardımcısı Akdağ, resmi temasları kapsamında ayrıca Afet Yönetiminden Sorumlu Devlet Bakanı Hachiro Okonogi ve Yaşlı Bakımından Sorumlu Devlet Bakanı Masaji Matsuyama ile bir araya geldi.Akdağ'ın Japonya 'daki temaslarına Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu eşlik ediyor.

Alışveriş Simülasyon Sağlık Sektörü Deprem Teknoloji 

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