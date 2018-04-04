Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başbakan Yardımcısı Akdağ, Japonya Başbakan Abe ile görüştü - TOKYO

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Japonya Başbakan Abe ile görüştü - TOKYO

- Görüşmeden detaylarTOKYO (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Japonya temasları çerçevesinde Başbakan Şinzo Abe tarafından kabul edildi.Başkent Tokyo'daki Başbakanlık Konutu'nda Akdağ'ı kabul eden Abe, Japonya 'nın Türkiye ile stratejik ortaklığını derinleştirmek isteğinin altını çizdi.Ertuğrul Fırkateyni vesilesiyle iki ülke arasında doğan güçlü dostluk ilişkisine vurgu yapan Abe, karşılıklı ziyaretlerin sıklığıyla ilişkilerin giderek daha güçlendiğine işaret etti.Abe'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını ileten Akdağ da stratejik ortaklığı ve ekonomik ilişkileri daha da geliştirmek için yoğun gayret içerisinde olduklarını belirtti.
Akdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abe ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle New York'ta yaptığı görüşme sonrası verdiği talimat doğrultusunda yaşlı bakımı, afetle mücadele gibi konularda iş birliğini kapsayan konuları ele almak üzere geldiği Japonya 'daki temaslarından bahsetti.Başbakan Yardımcısı Akdağ ayrıca "İki ülkeden ilgili bakanların iletişimiyle 5 yıllık ortak eylem planıyla afetle mücadeledeki iş birliğini daha yukarı taşımak istiyoruz." ifadesini kullandı.Akdağ ve Abe'nin görüşmesinde, üçüncü ülkelerde afetle mücadelede iş birliği yapılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Strateji Alışveriş Bakanlık Eylem Planı 

İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Başbakan Davutoğlu, Mardin'deBaşbakan Davutoğlu, Mardin'de
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı