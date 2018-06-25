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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Başbakan Yardımcısı Akdağ: “Bu gece FETÖ üzüldü, PKK üzüldü, onların yandaşları üzüldü” Video

Başbakan Yardımcısı Akdağ: “Bu gece FETÖ üzüldü, PKK üzüldü, onların yandaşları üzüldü” Video

Partililerin coşkusu

Lyon 

-Başbakan Yardımcısı Akdağ'ın konuşması
-Araç konvoyu ve sevinç gösterileri

( ERZURUM ) ERZURUM

- Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından, vatandaşlar Erzurum'da sevinç gösterisinde bulundu. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, “Bu gece FETÖ üzüldü, PKK üzüldü, onların yandaşları üzüldü” dedi.
Seçim sonuçları Erzurum’da AK Partililer tarafından coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Caddesi ve AK Parti İl Binası önünde toplanan binlerce vatandaş, ‘Başkan Erdoğan’ sloganı atarak araçlarla konvoy yaptı. AK Parti İl Binası önünde kurulan stantta vatandaşlara hitap eden Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, “Bu gece FETÖ üzüldü, PKK üzüldü, onların yandaşları üzüldü” dedi.
Akdağ, “Erzurum her zaman uzun adama desteğini esirgemedi. Bu seçimde de bu böyle oldu. Bu gece yıkım ekibi üzüldü. Terör örgütlerine destek verenler üzüldü. Bu gece bayrağına, milletine sahip olan 81 milyon sevindi” diye konuştu.

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