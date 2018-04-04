Başbakan Yardımcısı Akdağ, acil yardım tatbikatında - TOKYO
- Tatbikattan detaylar - Başbakan Yardımcısı Akdağ'ın yetkililerden bilgi alması - Başbakan Yardımcısı Akdağ'ın Toprak Altyapı Ulaştırma ve Turizm Bakanı Ishii ile görüşmesiBaşbakan Yardımcısı Akdağ, Japonya 'da - Akdağ, Toprak Altyapı Ulaştırma ve Turizm Bakanı Ishii ile bir araya geldiTOKYO (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Toprak Altyapı Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keiichi Ishii ile görüştü.Akdağ, Japonya temasları çerçevesinde Tokyo Valiliği arama kurtarma ekibinin hava merkezini ziyaret ederek acil yardım ve operasyonlarına ilişkin incelemelerde bulundu.Ekibin kaza sonrası acil müdahale ilk yardım tatbikatını izleyen Akdağ, kullanılan acil yardım ve yangın söndürme gereçleri, helikopter ve halatla havadan ilk yardım operasyonlarının nasıl yürütüldüğüne ilişkin bilgi aldı.Bakan Akdağ, daha sonra Toprak Altyapı Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keiichi Ishii ile bir araya geldi.Görüşmeye dair açıklama yapılmadı.Akdağ, Japonya 'nın en büyük elektrik firması TEPCO'nun Tokyo'daki merkez binasını da ziyaret etti. Japonya 'daki temasları sırasında Akdağ'a Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu eşlik ediyor.