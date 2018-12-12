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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başbakan May’den Güven Oylaması İle İlgili İlk Açıklama

Başbakan May’den Güven Oylaması İle İlgili İlk Açıklama

May'in açıklaması

( LONDRA ) - Başbakan May’den güven oylaması ile ilgili ilk açıklama LONDRA

İngiltere Bakanlık 


- İngiltere Başbakanı Theresa May güven oylamasına karşı tüm gücüyle mücadele edeceğini söyledi.

İngiltere’de Muhafazakar Parti, Başbakan Theresa May için güven oylamasına gitme karar aldı. Başbakan Theresa May’den güven oylaması ile ilgili ilk açıklama geldi. Londra’da bulunan İngiltere Başbakanlık konutu ’Downing Street’ önünde açıklama yapan May, güven oylamasına karşı tüm gücüyle mücadele edeceğini söyleyerek “Muhafazakar Parti'nin liderini değiştirmek İngiltere’nin geleceğini riske sokacak ve Brexit görüşmelerini tehlikeye atacak" şeklinde konuştu.
Öte yandan oylama TSİ 21.00-23.00 arasında yapılacak.
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